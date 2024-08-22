Osmaniye'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek Kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek Kurtarıldı

Osmaniye\'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek Kurtarıldı

Osmaniye'de kışla içerisinde bulunan camii minaresinde mahsur kalan yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

22.08.2024 16:29
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Osmaniye'de kışla içerisinde bulunan camii minaresinde mahsur kalan yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı kışlası içerisinde bulunan camii minaresinde yaralı halde olduğu tespit edilen leyleğin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, durumu, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kışlaya gelen itfaiye ekipleri minarede mahsur kalan leyleği bulunduğu yerden alıp aşağıya indirdi. Yaralı leylek, daha sonra tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaban hayvanı acil müdahale ve iyileştirme merkezinde veteriner hekim tarafından muayene edilip tedavisine başlanılan leyleğin, uçma kabiliyeti kazanmasının ardından yeniden doğal yaşam ortamına salınacağı kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek Kurtarıldı - Son Dakika

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