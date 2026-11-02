Osmaniye\'de motosiklet refüje çarptı, Astsubay Ali Candan öldü ve 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de görev yapan 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AOC 628 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin, Burdur nüfusuna kayıtlı ve Osmaniye'de görev yapan 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.