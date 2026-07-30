Osmaniye’de odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin alt kısmında bulunan odunlukta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin alt kısmında bulunan odunlukta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi Arslantaş Caddesi'nde, 33 numaralı binanın alt kısmındaki odunlukta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin eve sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında odunlukta maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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