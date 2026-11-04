Osmaniye\'de öndeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü kabinde sıkışarak öldü

Osmaniye'de önünde seyreden tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü kabinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinde seyir halinde olan Canip Özkan (59) yönetimindeki tır, aynı yönde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kabin kısmında sıkışan sürücü Özkan, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.