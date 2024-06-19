Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı ve otomobil içerisinde sıkıştı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

19.06.2024 14:18
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşilyayla köyü-Bağdaş yaylası arasında bulunan Çukurfenk mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerinde itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı ve otomobil içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin yardımıyla otomobilde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sedyelerle ambulansa taşındı. Yaralılar Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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