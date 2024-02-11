Osmaniye'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Osmaniye\'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde uyuşturucu madde bulundu. Otomobilde bulunan 3 yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

11.02.2024 11:30
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Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altında 646 uyuşturucu hap, 28.09 gram metanfetamin, 0.99 gram bonzai, 0.47 gram kubar ele geçirildi. Gözaltına Halid E.(25) tutuklanırken A.K (27), M.H (28), S.H (26) isimli yabancı uyruklu 3 şahıs sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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