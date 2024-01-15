Osmaniye\'de PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten D.A., İ.A., M.A., H.A. ve T.A.'nın kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - OSMANİYE