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Osmaniye'de Şampiyonluk Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti - Son Dakika
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Osmaniye'de Şampiyonluk Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti

Osmaniye'de 1. Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Toprakkalespor ve Düziçi Haruniye Spor arasındaki maçta çıkan kavga nedeniyle hakem maçı tatil etti. Taraftarların sahaya inmesiyle yaşanan kavgada yeşil saha adeta boks ringine döndü. Olaylar polis ekipleri ve kulüp yöneticilerinin müdahalesiyle yatıştırılırken, 3 oyuncu yaralandı.

Osmaniye\'de Şampiyonluk Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti
31.12.2023 - 09:32,
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Osmaniye'de 1. Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki maçta kavga çıkınca hakem maçı tatil etti.

Osmaniye 1.Amatör Lig Adem Hurma sezonunun 8. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Toprakkalespor ve Düziçi Haruniye Spor arasında Yüksel Uluğ Stadında centilmenlik içerisinde başlayan karşılaşma 2 takım futbolcularının hırçın tavırları nedeniyle gerginlik içerisinde devam etti. Mücadele 1-1 devam ederken maçın 75. dakikasında saha kenarında başlayan tartışma taraftarında sahaya girmesiyle bir anda kavgaya dönüştü. Taraftarların sahaya inmesiyle bazı futbolcuların da karıştığı kavgada yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Yeşil sahalarda yaşanması istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı müsabakadaki şiddet anları ve bir taraftarın elinde kemerle saha içerisinde futbolcuları tehdit ettiği anlar tribündeki taraftarların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin, kulüp yöneticilerinin ve bazı oyuncuların sağduyulu davranmasıyla olaylar yatıştırılıp taraflar dağıtılırken, 3 oyuncunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Hakem maçı tatil etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Şampiyonluk Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Şampiyonluk Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti - Son Dakika
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