Osmaniye'de sel felaketi: Bölgede çalışmalar sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sonrası yaşanan sel felaketinde bir çok evi su basmış, 8 otomobilde sel sularına kapılarak kullanılmaz hale gelmişti. Sel felaketinden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması devam ederken, dünden bu yana aranan ve sel sularına kapılarak kaybolan otomobil bugün sürüklendiği yerin 10 km uzağında Savrun çayı içerisinde bulundu. Dün Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Şehit Mehmet Hallaç mahallesindeki bülbül deresi ve Kurtuluş mahallesi ile Yeni mahallede bulunan derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Bülbül deresinin taşkın sularına kapılan 8 otomobil bülbül deresinin döküldüğü Savrun çayı içerisinden kullanılmaz bir şekilde çıkarıldı. Dünden bu yana aranan bir otomobil ile hurdaya dönmüş şekilde sel sularına kapıldığı noktadan 10 km uzaklıkta Savrun çayı içerisinde bulundu. Kadirli Belediyesi ve Afad ekipleri sel felaketinin yaşandığı Şehit Mehmet Hallaç mahallesi, Pazar mahallesi Yeni Mahalle kurtuluş mahallesi Yeşiltepe mahallesinde selden etkilenen vatandaşların evlerinde çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmasının sürdüğü ilçede vatandaşlarda su altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Yeni mahallede sel sularının evine girdiğini belirten Mustafa Sarıbaş isimli vatandaş suyun dereden geldiğini belirterek " Bir anda sanki baraj patlamış gibi su doldu. Yeni mahalle ve Kurtuluş mahallesinden geçen derenin üzeri önceki yıllarda kapatılmıştı. Daha öncede su taşkınları yaşanıyordu ama bu kadar değildi. Yetkililerden bu dereye çözüm bulmalarını bekliyoruz. Her yağmurda aynı çileyi yaşıyoruz" dedi.