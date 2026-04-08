Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

08.04.2026 00:01  Güncelleme: 00:02
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşkında sele kapılan araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

ARAÇ, SEL SULARINA KAPILDI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarken, su baskınları ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi. Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Osmaniye, Kadirli, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    doğa yüzyıllar sonra küresel ısınmayla heryere felaket götürüyor. ölenlere rahmet kadirliye geçmiş olsun diliyorum 0 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 00:55:03. #7.12#
