Osmaniye\'de Seyir Halindeki Otomobil Yangını

Osmaniye- Kadirli yolu üzerindeki Sakarcalık köyü yol ayrımında, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracı sardığı olayda sürücü kendini dışarı atarak canını kurtardı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE