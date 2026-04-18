Osmaniye'de Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Osmaniye'de Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

18.04.2026 03:07
Osmaniye'de şiddetli fırtına binalara ve çevreye zarar verdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye kent merkezinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların üzerinde bulunan güneş enerjisi yerinden sökülerek zarar gördü. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çöp kutuları devrilirken, çadırlar ve inşaat alanlarında bulunan levhalar da savruldu. Fırtına sırasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir binanın çatısından kopan güneş enerjisi bahçeye düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, fırtınanın etkisiyle 8 katlı bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisi yerinden sökülerek asılı kaldı. Tehlikeyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, muhtemel bir düşme riskine karşı bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

