Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

Mardinli akademisyenler, dördüncü buluşmasını Haberler.com’un yönetim kurulu başkanı Dr. Ekrem Teymur’un ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

Haberler.com ofisinde düzenlenen buluşmaya; Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Zeynel Mungan, Prof. Dr. Fuat İpekçi, Pof. Dr. Nevbahar Tamçelik, Doç. Dr. Ertan Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Seda Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Hasan Cankurt, Dr. Öğretim Üyesi Hasine İnci Ateş, Dr. Muhammet Fatih Ertaş ve Mesut Oran katıldı. Buluşmada Haberler.com genel yayın yönetmeni Av. Bedia Teymur da yer aldı.

Ekrem Teymur, toplantıda Mardin’in güzelliklerinin Türkiye ve dünya çapında tanıtılmasının yanı sıra, son günlerde ülkemizi üzen okul saldırılarının da ele alındığını belirtti.

Teymur, “Geçmişten gelen değerlerimizin korunması, gençlerimize yol gösterecek rehberlik mekanizmalarının geliştirilmesi ve topluma katkı sunacak ortak fikirlerin hayata geçirilmesi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık” diye konuştu.

Bu buluşmaların gençlerimiz için ilham verici sonuçlar doğurmasını, güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerine dönüşmesini dileyen Teymur, “Katılım sağlayan tüm değerli hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ziyarette Haberler.com ve Sondakika.com haber merkezini gezen akademisyenler, web sitelerinin ülke ile dünya gündemini takip etme hızından ve haber yelpazesinden çok etkilendiklerini vurguladılar.