Mardinli akademisyenler İstanbul'da buluştu
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu
18.04.2026 17:00
Haberler.com yönetim kurulu başkanı Dr. Ekrem Teymur, İstanbul’daki Mardinli akademisyenler buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Mardinli akademisyenler, dördüncü buluşmasını Haberler.com’un yönetim kurulu başkanı Dr. Ekrem Teymur’un ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

Haberler.com ofisinde düzenlenen buluşmaya; Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Zeynel Mungan, Prof. Dr. Fuat İpekçi, Pof. Dr. Nevbahar Tamçelik, Doç. Dr. Ertan Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Seda Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Hasan Cankurt, Dr. Öğretim Üyesi Hasine İnci Ateş, Dr. Muhammet Fatih Ertaş ve Mesut Oran katıldı. Buluşmada Haberler.com genel yayın yönetmeni Av. Bedia Teymur da yer aldı.

Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

Ekrem Teymur, toplantıda Mardin’in güzelliklerinin Türkiye ve dünya çapında tanıtılmasının yanı sıra, son günlerde ülkemizi üzen okul saldırılarının da ele alındığını belirtti.

Teymur, “Geçmişten gelen değerlerimizin korunması, gençlerimize yol gösterecek rehberlik mekanizmalarının geliştirilmesi ve topluma katkı sunacak ortak fikirlerin hayata geçirilmesi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık” diye konuştu.

Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

Bu buluşmaların gençlerimiz için ilham verici sonuçlar doğurmasını, güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerine dönüşmesini dileyen Teymur, “Katılım sağlayan tüm değerli hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ziyarette Haberler.com ve Sondakika.com haber merkezini gezen akademisyenler, web sitelerinin ülke ile dünya gündemini takip etme hızından ve haber yelpazesinden çok etkilendiklerini vurguladılar.

Son Dakika Kültür Sanat Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
SON DAKİKA: Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu - Son Dakika
