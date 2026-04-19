Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
19.04.2026 13:47  Güncelleme: 13:52
Adıyaman'da etkili olan aşırı yağışlar sonucu evlerde su baskınları meydana geldi. AFAD ekipleri, mahsur kalan 15 kişiyi kurtararak yardım etti.

Adıyaman'ı etkisi altına alan kuvvetli yağmur nedeniyle evleri su bastı. Çok sayıda su baskınının yaşandığı Adıyaman'da evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına AFAD yetişti.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

APARTMANIN ZEMİN KATINDA MAHSUR KALDILAR

Merkez Kayalık Mahallesi 24101 Sokakta bulunan apartmanda aşırı yağışlardan dolayı su baskını olduğu ihbarı yapıldı. Beş kişiden oluşan AFAD ekibi, apartmanın zemin katında bulunan 3 dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 15 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Su yüksekliğinin 30 santimi geçtiği ve çamur balcığına dönen apartmanın zemin katında mahsur kalan kişileri kurtarmak için AFAD ekipleri demir korkulukları keserek, camdan içeri girdi.

ÖNCE ÇOCUKLAR SONRA YETİŞKİNLER KURTARILDI

Önce çocukları sonra yetişkinleri mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Daha sonra belediye ekipleri tarafından evin içerisine giren yağmur suyu ve balçıkların tahliyesi gerçekleştirildi. Yaşanan su baskınında çok sayıda eşyanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Adıyaman, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı - Son Dakika
