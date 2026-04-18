İran\'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir toplantıda beklenmedik anlar yaşandı. Görüşmelerin devam ettiği sırada salonda bulunan katılımcılar, bir anda hep bir ağızdan "Yaşasın Türkiye" sloganları atmaya başladı.

"YAŞASIN TÜRKİYE" SLOGANLARIYLA COŞKU YÜKSELDİ

Kürsüdeki konuşmacıların da eşlik ettiği bu anlar, salonda büyük bir coşku yaratırken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler, iki ülke arasındaki kültürel bağları yeniden gündeme getirdi.