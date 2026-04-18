Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
18.04.2026 16:36
Haberin Videosunu İzleyin
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Haber Videosu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişilerden biri, tüfekle bir iş yerine ateş açtı; saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, iş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede paniğe yol açan olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

HUSUMET KANLI BİTTİ

Olay, ilçede çorbacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çorbacı ile tekel bayisi işleten bir kişi arasında bir süredir devam eden husumet yeniden alevlendi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Eşinin yanında kendisine küfür edildiğini öne süren tekel işletmecisi O.E., olay günü alkollü olduğu iddiasıyla iş yerine geldi. Yanında getirdiği tüfekle iş yerine defalarca ateş açan şüphelinin saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ

Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
