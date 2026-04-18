Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!

18.04.2026 16:49
Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da polis memuru eski sevgilisini vurdu, kadın can çekişirken kaçtı. Devamında, polis memuru meslektaşının vurulduğunu bildirip ambulans istedi. Cinayet olarak sınıflandırılan olay, COPA tarafından paylaşılan yeni görüntülerle ortaya çıktı.

Chicago’da infial yaratan görüntülerde; bir polis memurunun, kaotik bir kovalamaca sırasında  eski sevgilisi olduğu öne sürülen meslektaşını vurduğu, kadın yerde can çekişirken ise siper almak için kaçtığı görülüyor.

Kayıtlarda, polis memurları Carlos Baker ve Krystal Rivera’nın bir apartman dairesinde silahlı bir şüphelinin peşinde olduğu anlar yer alıyor. Rivera'nın hemen önünde ilerleyen Baker, bir kapıyı tekmeleyerek açtığı sırada kendilerine tüfek doğrultan ikinci bir adamla karşı karşıya geliyor.

O esnada aniden arkasına dönen Baker’ın sendelediği ve silahının ateş aldığı görülüyor. Baker, olayın hemen ardından merdivenlerden yukarı kaçarak telsizle "polise ateş açıldı" ihbarında bulunuyor. Rivera’dan yanıt alamayan Baker, ancak 20 saniye sonra "Krystal, iyi misin?" diye sesleniyor.

Kameraya yansayan devam görüntülerinde Baker’ın merdivenlerden temkinlice inip Rivera’nın kanlar içindeki bedenine ulaştığı, telsizden ortağının vurulduğunu bildirip ambulans istediği görülüyor. Ancak hemen ardından SWAT ekiplerini çağırmak için tekrar merdiven boşluğuna geri çekiliyor. Olaydan yaklaşık iki dakika sonra aşağı dönen Baker, Rivera’nın cansız bedenini merdivenlerden sürükleyerek lobiye, gelen destek ekiplerinin yanına indiriyor.

Bir çocuk annesi olan 36 yaşındaki dört yıllık polis memuru Rivera, kaldırıldığı hastanede bir saat içinde yaşamını yitirdi. Başta "dost ateşi" olarak kayıtlara geçen 5 Haziran 2025 tarihli olaya dair bu yeni görüntüler, sivil denetim ofisi (COPA) tarafından paylaşıldı.

Otopsi raporu, Rivera’nın sırtından vurulduğunu kesinleştirerek ölümü "cinayet" olarak sınıflandırdı. Polis yetkilileri de o çatışma anında silahını ateşleyen tek kişinin Baker olduğunu doğruladı.

Aralık ayında Chicago Polis Departmanı'na tazminat davası açan Rivera’nın ailesi, Baker’ın iki yıllık ilişkilerinin bitmesini hazmedemediğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini iddia ediyor. Baker ise ilişki iddialarını reddederek sadece birkaç kez birlikte olduklarını, aslında "en iyi dost" olduklarını savundu. Müfettişlere verdiği ifadede "Onun için canımı verirdim, asla kasten vurmazdım" diyen Baker’a karşılık, acılı aile "Onu orada ölüme terk etti" diyerek tepki gösterdi.

Chicago Polis Şefi Larry Snelling, Rivera’yı "işini severken trajik şekilde hayatını kaybeden bir kahraman" olarak nitelerken, İtfaiye Departmanı da yayımladığı mesajda memurun şehir için "en büyük fedakarlığı" yaptığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
