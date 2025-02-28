Osmaniye\'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE