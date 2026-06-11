Osmaniye\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı

Osmaniye'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, gasp ettikleri araçla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, Toprakkale ilçesindeki Cezaevi Taburu Park alanında meydana geldi. İddiaya göre A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), 01 BGP 921 plakalı araçla olay yerine gelerek daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.R.K. ile A.G. yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, cezaevi virajında trafik kazası yaptı. Kazanın ardından 31 ACL 747 plakalı bir aracı gasp ederek kaçmaya devam eden şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlattı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takip sonucu 3 şüpheli Osmaniye merkezde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 1 AK-47 marka tüfek ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca olay yerinde de 1 tabanca ile 1 av tüfeği bulundu.

Yaralanan M.R.K. ve A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE