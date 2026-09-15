Osmaniye'de soba kovasına sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
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Osmaniye merkez Akyar Mahallesi'nde soba kovasının ağız kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Demir makasıyla kesilen kovadan yara almadan çıkarılan kedi, sahibine teslim edildi.
Osmaniye'de soba kovasının ağız kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, merkez Akyar Mahallesi 25008 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soba kovasının ağız kısmına sıkışan yavru kediyi fark eden sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, soba kovasını demir makasıyla dikkatlice keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Herhangi bir yara almadan kurtarılan yavru kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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