TAG Otoyolu\'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1\'i çocuk 5 yaralı

Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Toprakkale-Gaziantep istikametindeki TAG Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BCM 296 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralanırken, 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz bir çalışmayla bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE