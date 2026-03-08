Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Kadirli OSB\'de tavuk fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
08.03.2026 02:32  Güncelleme: 02:34
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tavuk fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tavuk fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kadirli OSB içerisinde bulunan Şen Piliç'e ait tavuk fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle fabrikanın farklı noktalarına yayıldı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Kadirli, Ekonomi, İtfaiye, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

