Osmaniye\'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de otoyolda kontrolden çıkarak Hamıs Çayı'na düşen karton yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Osmaniye gişelerinin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karton yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarından Hamıs Çayı'na düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mustafa Canik'in (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE