Osmaniye'de tır OSB giriş kapısına çarptı, sürücü kabinde sıkıştı
Osmaniye'de tır OSB giriş kapısına çarptı, sürücü kabinde sıkıştı

25.04.2026 00:24  Güncelleme: 00:26
OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de bir tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Organize Sanayi Bölgesi (OSB) giriş kapısına çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Tüysüz Beldesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 31 AOK 705 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

00:34
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
23:31
Arakçi, Pakistan’da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
22:07
Bakan Kurum’dan müjde İstanbul’da kiralık konutlar için tarih verildi
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi
21:47
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
21:32
ABD, İran’ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
21:17
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
Advertisement
