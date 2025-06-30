Osmaniye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Cengiz Topel mahallesi Cığcık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yangın söndürme arazözü ile Ali Paşaoğlu (73) idaresindeki 80 KA 448 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan, sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak kaza yerinde hazır olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak önce Kadirli Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir hastanesine sevk edilen araç sürücüsü Ali Paşaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE