Osmaniye'de Trafik Kazası

İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kamil Kara Bulvarı üzeri NATO yolunda meydana geldi. P.C. idaresindeki 80 EAC 509 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda M.K. yönetimindeki 06 PDR 85 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu her iki araçta bulunan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan otomobillerin kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı