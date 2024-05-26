Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye\'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.05.2024 09:55
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Aynı otomobilde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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