Osmaniye\'de durdurulan tırda 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı. - OSMANİYE