Osmaniye\'de durdurulan tırda 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı. - OSMANİYE
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