Osmaniye\'de Yavru Kedi Fore Kazık Kuyusundan Kurtarıldı

Osmaniye'de inşaatta bulunan fore kazık kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alibeyli Mahallesi'ndeki dönüşüm alanında fore kazık kuyusuna düşen yavru kedi, duyarlı işçilerin dikkati sayesinde fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, titizlikle yürütülen kurtarma operasyonuyla yavru kedi sağ salim kuyudan çıkartıldı. İlk kontrollerinde herhangi bir yaralanma rastlanmayan kedi, tedavi ve bakımı için hayvan barınağına teslim edildi. - OSMANİYE