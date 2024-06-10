Osmaniye'de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 450 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 450 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir tır ve yolcu otobüsünde yapılan aramada, toplam 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

10.06.2024 13:19
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Osmaniye'de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından durdurulan tır ve yolcu otobüsünde yapılan aramada, toplam 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu, tır ve yolcu otobüsünü durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada TIR'ın yolcu kabini arkasındaki çanta içerisinden 11 kilo 450 gram uyuşturucu skunk maddesi, 20 bin 555 TL para, 1000 Dolar ve 20 Euro ele geçirildi. Otobüsteki yolcunun çantasında ise 406.50 gram eroin ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Muhsin Y. ve Ramazan P., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Operasyon, Osmaniye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 450 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 450 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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