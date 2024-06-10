Osmaniye'de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 450 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Osmaniye'de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından durdurulan tır ve yolcu otobüsünde yapılan aramada, toplam 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu, tır ve yolcu otobüsünü durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada TIR'ın yolcu kabini arkasındaki çanta içerisinden 11 kilo 450 gram uyuşturucu skunk maddesi, 20 bin 555 TL para, 1000 Dolar ve 20 Euro ele geçirildi. Otobüsteki yolcunun çantasında ise 406.50 gram eroin ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Muhsin Y. ve Ramazan P., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE