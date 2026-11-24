Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aynı evde üç gün içerisinde art arda çıkan yangınlar mahalle sakinlerini tedirgin ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakoyunlu köyü Aydınlar Mahallesi'nde Ali Evren'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Aynı evde üç gün içerisinde art arda yangın çıkması mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.