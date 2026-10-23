Osmaniye Düziçi'de otomobil köprüden 30 metre aşağı düşerek 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de otomobil köprüden 30 metre aşağı düşerek 1 kişiyi yaraladı

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Osmaniye Düziçi\'de otomobil köprüden 30 metre aşağı düşerek 1 kişiyi yaraladı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düşerek 1 kişiyi yaraladı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Berke Barajı yolu Horozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 27 ATB 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düştü. Kazada sürücü araçtan savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiOsmaniye3. SayfaİtfaiyeDüziçiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'de otomobil köprüden 30 metre aşağı düşerek 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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