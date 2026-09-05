Osmaniye Düziçi\'nde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonu önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.