Osmaniye Düziçi'nde orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Düziçi ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi Harun Reşit Kalesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ile Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangından etkilenen ormanlık alanda soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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