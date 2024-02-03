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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonunda üst bölgeye bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz atışı sonucu çıkan çatışmada Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit düştü. Şehidin acı haberi Osmaniye'nin merkeze bağlı Çona köyündeki baba evine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilirken eve Türk bayrağı asıldı. Baba Mehmet Dingil gözyaşlarına boğulurken taziye için vatandaşlar evin önünde toplandı.

03.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:27
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

OSMANİYE - Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonunda üst bölgeye bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz atışı sonucu çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit düştü.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonunda üst bölgeye bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz atışı sonucu çıkan çatışmada Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit düştü. Şehidin acı haberi Osmaniye'nin merkeze bağlı Çona köyündeki baba evine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilirken eve Türk bayrağı asıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği evin önünde taziye için vatandaşlar toplandı. Oturduğu sandalyede gözyaşlarına boğulan baba Mehmet Dingil yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Kadir Dingil'in bekar ve 3 kardeşinin en küçüğü olduğu öğrenildi. Osmaniye Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı ve gerekli ekipman hizmeti sağlanıyor.

Osmaniye\'ye şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

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