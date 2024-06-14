ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in beraat kararına itiraz

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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı dosyada mahkemece verilen beraat kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında, 'FETÖ üyeliği' suçundan verilen beraat kararına itiraz etti. Başsavcılığın Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilettiği dilekçesinde Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, Demir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bilgi içeren ihbar tutanağı, kolluk araştırma tutanağı, yine örgütle irtibatına ilişkin tespit içeren araştırma tutanaklarına dikkat çekildi. ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı'nda bilişim personeli olarak görev yapan tanıkların ve FETÖ/PDY'nin ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasına dair birbirleri ile tutarlı beyanları ve müşteki dilekçelerinde yer alan kuvvetli şüpheler ve deliller olduğuna dikkat çekildi.

Kararın bozulması talep edildi

Dilekçede, "Sanığın müspet suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken verilen beraat kararı kanuna aykırı" denilerek, kararın bozulması talep edildi. - ANKARA