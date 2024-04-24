Otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü alev aldı

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Otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü seyir halinde alev aldı

Kimsenin yaralanmadığı olayda midibüs kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü seyir halinde alev aldı. Araç sürücüsünün çıkan dumanı fark edip aracı yolun sağına çekip yolcuları tahliye etti. Midibüsü saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kemer ilçesi Göynük mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Kemer istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde bir otelin çalışanlarının bulunduğu minibüsün hareket halinde iken motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden araç sürücüsü, yolun sağına park edip yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra alevler içinde kalan servis midibüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda kimse yaralanmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.