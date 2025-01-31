Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi - Son Dakika
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Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi

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Bolu'daki otel faciasında hayatını kaybedenlerin aile avukatları, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulundu. Avukatlar, mal varlıklarına tedbir konulmasının önemine dikkat çekti.

31.01.2025 22:47  Güncelleme: 23:52
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın, 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. İş adamı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman ile kızı Lalin de bu faciada yaşamını yitirdi. Eşini ve kızını ihmaller zincirinin bulunduğu otelde kaybeden iş adamı Rıfat Doğan ve kayınpederi Yusuf Yaman, davanın peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

OTEL SAHİBİ, EŞİ VE KIZLARI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Ailenin avukatları Bolu Baro Eski Başkanı Avukat Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz ve Avukat Hasan Tiftik, önemli açıklamalarda bulundu. Gizlilik kararı olmadığı halde dosyaya ulaşamadıklarını ifade eden avukatlar, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulunduklarını belirtti.

Ayrıca Yaman ve Doğan ailesinin avukatları, Ergül ailesinin mal varlıklarında el değiştirmelerinin olabileceği uyarısında da bulundu. Mal varlıklara tedbir konulması gerektiğine değinen Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Bu durum göz ardı edilirse ileride Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızlarını yurtdışında zevki sefa içinde yaşarken görmemize neden olabilir. Bu toplum vicdanını bir kere daha yaralar" ifadelerini kullandı.

"DOSYADA GİZLİLİK KARARI YOK ANCAK FİİLİ OLARAK GİZLİLİK UYGULANMAKTADIR"

Taleplerini gönderdiklerini ancak sonuçlarını bilmediklerini ifade eden Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Yüreğimiz yanıyor. Ceren benim çok eski ve yakın bir arkadaşımdı. Ceren, kızımız Lalin ve yangında can veren diğer vatandaşlarımız için bundan sonra neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu dosyanın hukuki sürecinin yürümesiyle ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bizler dosyaya ulaşamıyoruz. Dosyada gizlilik kararı yok ancak fiili olarak gizlilik uygulanmaktadır. Dosyalara hiçbir avukat ulaşamıyor, inceleyemiyor. Taleplerimizi gönderiyoruz fakat sonuçlarını bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Bolu\'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
Kaynak: İHA

Halit Ergül, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • erkan zengin:
    hepsini atın içeri 28 4 Yanıtla
  • Locked Away:
    daha girmedi mi içeri? 19 3 Yanıtla
  • Berna Yavuz:
    Hepsi çalışanlarda ağır ceza almalı mesaide olan göz yuman kaçan kim varsa en ağır cezaları almalı örnek teşkil.etmeli diğer mülk sahiplerine 13 1 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    ne demek eşi kızı selam verdiğini atın içeri 11 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Katiller saray tarafindan korunuyor 1 1 Yanıtla
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