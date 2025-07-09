Otel sahibinin eşi savunma yaptı - Son Dakika
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Otel sahibinin eşi savunma yaptı

Otel sahibinin eşi savunma yaptı
09.07.2025 18:44
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Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi hayatını kaybetti, Emine Murtezaoğlu Ergül olayla ilgili konuştu.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatının kaybettiği yangına ilişkin davada otel sahibinin yönetim kurulu üyesi tutuklu eşi Emine Murtezaoğlu Ergül savunma yaptı. Ergül, "Olay gecesi bizde oradaydık ve şansa kurtulduk. Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim" dedi.

KARTALKAYA FACİASINDA DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın üçüncü gününde 22. sanık olarak savunması alınan Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, "Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim" diye açıklamada bulundu.

"YANGIN ESNASINDA ZORLUKLA LENSLERİMİ TAKABİLDİM"

Doğuştan gözünde yüzde 25 görme engeli olduğunu söyleyen Otel sahibinin eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, "Olay gecesi bizde oradaydık ve şansa kurtulduk. Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim. Tamamen şoke haldeydim. Kapıyı açtım ama koridora çıkamadım. İki oda kadar gidip geri döndüm. Dumandan hiçbir şey görünmüyordu. Gözlerime kurumlar kaçıyordu. Camdan dışarıyı baktığımda kalabalık vardı. Yüksek merdivenlerle 6 ve 7. kattaki insanları kurtarıyorlardı sonra sıra bana geldi ve beni de kurtardılar. İnsanlardan yardım istedim otelde kalan insanlara yardımcı olmak için. Çaresizdim yapacak bir şey yoktu" ifadelerine yer verdi.

"BELGELERİN ÇOĞUNU OKUYAMIYORUM"

Kızlarının sadece tatile geldiğini ve kendisinin de önüne gelen belgeleri okumadan imzaladığını söyleyen Ergül, "Bizim şirketimiz aile şirketi bir evraklar gelirdi ben onları imzalardım. Kızlarım sadece tatillerde gelirlerdi. Benim önüme belgeler gelir ben imzalarım çoğunu okuyamıyorum zaten. Otelde yangın ekibi, iş güvenliği uzamanı olup olmadığını bilmiyorum. Bir tek aşçı başını tanıyorum o da en eski elemanlardan biridir" dedi. Sanığın savunmasının ardından duruşmaya çapraz sorguyla devam ediliyor.

Kaynak: İHA

Kartalkaya, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bolu, Son Dakika

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