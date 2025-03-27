Otel Yangınında Telesiyej Görevlisinin Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika
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Otel Yangınında Telesiyej Görevlisinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Bursa'daki otel yangınında zor anlar yaşayan Hüseyin İlhan, duman girmemesi için kapıyı kapattı.

27.03.2025 17:10
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Yangın faciasından kurtuldu, o anları anlattı: "Duman girmesin diye kapının altını kapattım"

BURSA - Bursa'da Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybettiği otel yangınında içerden çıkmayı başaran telesiyej görevlisi, "Duman girmesin diye kapının altını kapattım, camdan dışarı çıktım" dedi.

Kış turizminin yoğun yaşandığı Uludağ'da sabah saatlerinde çıkan ve 2.5 saatlik bir mücadele sonrası tamamen söndürülen yangında otelde kalan telesiyej görevlisi Hüseyin İlhan o anları anlattı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybettiği otel yangınında içerden çıkmayı başaran telesiyej görevlisi İlhan, "Akşam 9'da yattım, sabah 5'te uyandım. İçerde duman vardı. Duman bodrum kata kadar indi. Ben zor attım kendimi dışarı. Ben o esnada diğer arkadaşlara ulaşamadım. Otelin güney kısmında 1. Katta yatıyordum. Çok fazla duman vardı. Kapının altından duman girmesin diye kapattım candan çıktım. Sonra Yahya hocanın vefat ettiğini duydum" diye konuştu.

12 kişinin yaralandığı, 2 kişinin öldüğü yangınla ilgili çalışmalar bölgede devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hüseyin İlhan, 3-sayfa, Turizm, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel Yangınında Telesiyej Görevlisinin Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika

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