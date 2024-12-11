Otizmli Çocuk 5 Saat Sonra Ailesine Kavuştu

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul servisi hostesi ve şoförü tarafından okul çıkışı teslim etmek üzere ailesine ulaşılamayan otizmli öğrenci polis ekiplerini harekete geçirirken, yaklaşık 5 saat sonra çocuk polis ekipleri tarafından ailesine ulaştırıldı.

Olay, Kemer Mahallesi 1657 sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Y. (10) isimli otizmli öğrenciyi eğitim gördüğü Zübeyde Hanım İlkokulu'ndan okul çıkışı alan servis şoförü ve hostes Kemer Mahallesi 1657 sokak üzerinde bulunan evlerine götürdü. Ç.Y.'nin evinde ailesine ulaşamayan hostes ve şoför çocuğun babası M.Y. ve annesi Y.Y.'yi telefonla aradı. Telefonlara yanıt alamayan servis hostesi ve şoför tüm öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra Ç.Y.'yi Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan servis bürosuna götürdü. Burada da aileye ulaşamayan servis yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine servis bürosuna gelen polis ekipleri otizmli Ç.Y. ve servis yetkilileri ile birlikte ailenin yaşadığı eve gitti. Evde oldukları görülen anne Y.Y. ve baba M.Y. polis ekiplerini karşılarında görünce şok oldu. Ekipler, yaklaşık 5 saat kendilerine ulaşılamayan aileye çocuklarını teslim ederek daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN