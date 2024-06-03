Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

03.06.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının binlerce fıstık ağacını etkilediği belirtildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 23:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement