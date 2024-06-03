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Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının binlerce fıstık ağacını etkilediği belirtildi.