Oto Döşeme Dükkanında Yangın: İtfaiyeci Mahsur Kalan Yaşlı Adamı Kurtardı - Son Dakika
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Oto Döşeme Dükkanında Yangın: İtfaiyeci Mahsur Kalan Yaşlı Adamı Kurtardı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir oto döşeme dükkanında çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, mahsur kalan yaşlı adamı sırtında taşıyarak kurtardı.

24.12.2024 08:45  Güncelleme: 08:51
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Oto döşeme dükkanında yangın paniği: Mahsur kalan yaşlı adamı itfaiyeci sırtında taşıyarak kurtardı

2 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında oto döşeme dükkanı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Emirefendi Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katında bulunan Kemal Avcı'ya ait oto döşeme iş yerinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan iş yerine müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında binada mahsur kalan yaşlı bir adamı İtfaiye Ekip Amiri Aşur Sancak sırtında taşıyarak binadan çıkartırken yaşlı kadını ise ekipler kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Oto Döşeme Dükkanında Yangın: İtfaiyeci Mahsur Kalan Yaşlı Adamı Kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oto Döşeme Dükkanında Yangın: İtfaiyeci Mahsur Kalan Yaşlı Adamı Kurtardı - Son Dakika

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