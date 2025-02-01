Oto Kiralama Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
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Oto Kiralama Dolandırıcılığına Operasyon

Oto Kiralama Dolandırıcılığına Operasyon

Bayburt polisi, dolandırıcılık yapan 11 kişilik oto kiralama çetesini 40 günde çökertti.

01.02.2025 09:14
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Oto-araç kiralama adı altında vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde eden, içlerinde karı, koca ve bacanağın da yer aldığı 11 kişiden oluşan oto kiralama çetesine yönelik Bayburt polisi, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin'de operasyon düzenledi. Mağdur ettikleri insanları 2 kez dolandıran, çok sayıda vatandaşın parasına göz diken oto kiralama çetesi, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonuyla 40 günde çökertildi. Mersin'de gözaltına alınan 11 şüpheli, Bayburt'a getirildi.

Mersin'de sözde faaliyet gösteren bir oto kiralama dükkanından araç kiralamak isteyen Bayburtlu bir vatandaş, dolandırıldığını anlayınca Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, şikayette bulundu. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatan Bayburt polisi, dolandırıcıların peşine düştü. 40 gün boyunca dolandırıcıların izini süren polis, aile üyelerinden oluşan dolandırıcı çetesine Mersin'de operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların oto kiralama dükkanını andıran iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 11 kişiyi dükkanda kıskıvrak yakaladı. Mersin'den Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Araç kiraladıklarını sanan vatandaşları iki kere dolandırdılar

Piyasa değerinin çok altında araç kiralayarak vatandaşların gözünü boyayan çete üyeleri, ilk önce vatandaşlardan araç kiralama ücretini İBAN yoluyla tahsil etti. Kiralama ücretini gönderen mağdurları 1-2 saat sonra yeniden arayan dolandırıcılar, kasko-sigorta bedeli olarak ikinci kez para talebinde bulundular. Bu şekilde yüzlerce vatandaşı dolandıran, birçok kişinin parasını haksız bir şekilde cebe indiren dolandırıcı çetesi, Bayburtlu vatandaşın şikayeti üzerine yakayı ele verdi.

Aile üyelerinden oluşan oto kiralama çetesinin 11 üyesi Mersin'de yakalandıktan sonra Bayburt'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevki gerçekleşti. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oto Kiralama Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

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