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Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar - Son Dakika
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Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar

Başakşehir Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircide çıkan yangında, iş yeri alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar, araçlar forklift yardımıyla kurtarıldı. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

13.12.2023 - 04:47,
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Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar

İSTANBUL - Başakşehir Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircide yangın çıktı. İş yeri alev topuna dönerken, içerideki araçlar forklift yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi içerisindeki oto tamircide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İş yeri alev topuna dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye olay yerine gelene kadar, iş yeri önündeki araçları esnaf fotklift ile kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman iş yeri içerisinde patlamaların gerçekleştiği de görüldü.

Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar - Son Dakika
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