Oto yıkamada elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oto yıkamada elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep'te oto yıkama işi yapan kardeşine yardım etmek isteyen bir kişi, şalteri kapatmak için hamle yaparken elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı.

15.07.2024 23:22
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Oto yıkamada elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti

Kardeşine yardım ederken akıma kapılan 3 çocuk babası kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Omar Fahed, oto yıkıma işi yapan

kardeşine yardım etmek isterken şalteri kapatmak için hamle yapınca akıma kapıldı. Ağır yaralanan Fahed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Omar Fahed (28), oto yıkıma işi yapan kardeşine yardım etmek isterken şalteri kapatmak için hamle yapınca akıma kapıldı. Olay sonrası Omar Fahed ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İkiz çocuk heyecanı yaşamıştı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1 ay önce ikiz çocuk heyecanı yaşadığı öğrenilen Fahed'i ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Omar Fahed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oto yıkamada elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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