Otobüs Arızalandı, Kamyon Çarptı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Samsunspor taraftarlarını taşıyan yolcu otobüsüne arızalanması sonrasında kamyon çarptı. Deplasmana giden yolcuların bir süre önce şans eseri otobüsten indiği kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Göztepe deplasmanına gitmek için Samsun'dan yola çıkan taraftarları taşıyan yolcu otobüsü Amasya'nın Merzifon ilçesinde arızalandı. Yolcuların inerek yakındaki dinlenme tesisine geçtiği otobüse bir süre sonra arkadan kamyon çarptı. Otobüsün sol arka kısmında hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.

Samsunspor'dan geçmiş olsun mesajı

Samsunspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe deplasmanı için yola çıkan taraftarlarımızı taşıyan otobüsün Merzifon'da kaza yaptığını üzüntüyle öğrendik. Neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Tüm taraftarlarımıza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - AMASYA