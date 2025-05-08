İETT otobüsünün önünü kesip tehdit ettiler: O anlar kamerada
İstanbul'da yol tartışmasında otobüsün önünü kestiler
İSTANBUL - İstanbul'da yol tartışması nedeniyle 2 kişi otobüsün önünü keserek şoföre saldırmaya çalıştı. Otobüsün önünü kesen ve tehditler savuran 2 maganda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İlçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre otobüs ile bir otomobil arasında yol vermeme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi otobüsün önünü keserek şoföre tehditler savurarak saldırmaya çalıştı. O anlar otobüs şoförü tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otobüsün önünü kesen 2 şahsın tehditler savurarak şoföre saldırmaya çalıştığı anlar görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otobüs Şoförüne Tehdit: Yol Tartışması - Son Dakika
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