Otobüs Şoförünün Dikkati Sayesinde Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Otobüs Şoförünün Dikkati Sayesinde Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk Bulundu

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İstanbul'da ailesiyle tatilde olan down sendromlu 10 yaşındaki Amina Hubers, otelden çıktıktan sonra kayboldu. Şans eseri otobüse binen Amina, otobüs şoförü Erol Özdoğan'ın dikkati sayesinde fark edildi ve polise haber verildi. Polis tarafından ailesine teslim edilen Amina'nın ailesi, otobüs şoförüne teşekkür etti.

09.07.2024 12:16
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Kaybolan 10 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün dikkati sayesinde bulundu

İSTANBUL - İstanbul'da ailesi birlikte tatildeyken kaldıkları otelden çıkan down sendromlu 10 yaşındaki Amina Hubers kayboldu. Otobüse binen küçük kız, şoförün dikkati sayesinde bulundu. Yaşananlar sonrası Amina'nın ailesi otobüs şoförü Erol Özdoğan'a teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan 10 yaşındaki Amina Hubers, tatil için ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi. down sendromlu Amina, sabah ailesi uyurken otelden tek başına dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi uyandığında panikle polisi aradı. Bu sırada Üsküdar - Esatpaşa- Harem otobüse binen Amina Hubers, şoförün dikkati sayesinde hemen fark edildi. Durumu polise haber veren otobüs şoförü Erol Özdoğan, yolcuları başka bir otobüse transfer etti. Ardından polis gelene kadar küçük çocuğa eşlik etti. Kısa süre olay yerine gelen polis Amina'yı teslim alarak ailesine ulaştırdı. Amina'nın ailesi, otobüs şoförü Erol Özdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs Şoförünün Dikkati Sayesinde Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika

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