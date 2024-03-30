Otobüste bebek arabası kavgası kamerada: "Seni mermi manyağı yaparım"
Bebek arabası katlanmayınca şoför yolcuları indirdi, kendini görüntüleyenlere poz verdi
Tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı vatandaşlar ayırdı
KOCAELİ - Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine özel halk otobüsü sürücüsü iddiaya göre bir aylık bebekle ile birlikte 4 kadını arabadan indirdi. Arkalarından "Yürü" diye bağıran sürücünün önü bebeğin babası tarafından kesildi. Tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı araya giren vatandaşlar ayırdı.
Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabası ile binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü kadınları boş olan araçtan indirdi. Kadınların hakarete maruz kaldığı görüntü vatandaşların cep telefonuna yansırken, sürücü arkalarından, "Yürü" diye bağırdı. Poz veren sürücü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta vatandaşlarla alay etti.
Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bebeğin babası, "Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun" dediği anlar da kameraya yansıdı.
Sürücü ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek babayı tehdit etti. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
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